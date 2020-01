Europeu de andebol: Portugal pede apoio à Dinamarca

Os dinamarqueses já foram para casa no Europeu da Áustria, Noruega e Suécia, ainda na fase preliminar, mas muitos adeptos dos campeões mundiais já tinham comprado bilhetes para a Main Round 2, pelo que vão estar em grande quantidade no jogo desta tarde (13h00 em Portugal Continental) a assistir ao Portugal-Islândia, no Malmo Arena.





E a TV da Dinamarca, ao visitar a Seleção em serviço de reportagem, fez um desafio aos jogadores portugueses, perguntando se gostariam de ser apoiados pelos dinamarqueses.Fábio Magalhães e Alfredo Quintana não se fizeram rogados e, em dinamarquês, pediram: "Apoiem Portugal".Refira-se que Portugal tem conquistado a simpatia dos adeptos pela qualidade das suas exibições.Já a Dinarmarca foi surpreendentemente eliminada pela Islândia.