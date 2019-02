Europeu feminino Sub-19: Noruega, Roménia e Suécia no caminho de Portugal

A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-19 vai disputar o Campeonato da Europa de 2019 integrada no Grupo D, juntamente com as congéneres da Noruega, Roménia e Suécia, ditou o sorteio realizado esta terça-feira.A França, atual campeã, ficou integrada no grupo A, em conjunto com a Eslováquia, Eslovénia e Rússia, finalista vencida na última edição, que, posteriormente, foi desclassificada por doping.A Dinamarca, que 'herdou' o estatuto de vice-campeã retirado à Rússia, ficou incluída no grupo B, com as seleções da Alemanha, Croácia e Holanda, enquanto o grupo C é constituído pela anfitriã Hungria, Espanha, Montenegro e Áustria.O sorteio da fase final do Europeu feminino de sub-19, que se vai disputar entre 11 e 21 de julho, decorreu em Györ, a cidade húngara que acolherá a competição.