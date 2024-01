Europeu: França confirma liderança e Alemanha, Áustria e Hungria na luta pela vaga final das meias-finais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A França assegurou esta segunda-feira a presença nas meias-finais do Euro'2024 de andebol com um triunfo sobre a Áustria (33-28), em Colónia, para o Grupo I da fase principal, enquanto a anfitriã Alemanha ganhou ascendente sobre a Hungria (35-28).

Com uma jornada por disputar, a seleção gaulesa, ainda invicta juntamente com a Dinamarca (Grupo II), garantiu a passagem às meias-finais na primeira posição do Grupo I e vai disputar, na sexta-feira, o acesso à final frente à campeã europeia Suécia.

Alemanha, com cinco pontos, Áustria e Hungria, com quatro, são as seleções que podem ainda chegar à segunda posição do Grupo I e ao apuramento para as meias-finais. Deste trio sairá também a seleção que irá disputar o quinto e sexto lugares.

A derradeira jornada, a disputar na quarta-feira, que ditará o segundo semifinalista e a seleção apurada para o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares, tem os seguintes encontros: Áustria-Islândia, França-Hungria e Alemanha-Croácia.

No encontro entre as duas seleções ainda invictas no Grupo I da fase principal, a campeã olímpica França puxou dos galões para vencer por 33-28 a surpreendente Áustria e reservar um lugar nas meias-finais de sexta-feira, em Colónia.

Com a quinta vitória em seis jogos - o único adversário que não venceu foi a Suíça (26-26), na segunda jornada do Grupo A da fase preliminar -, a França tornou-se na segunda seleção, atrás da Espanha, com 76, a atingir os 70 triunfos em Europeus.

A Áustria entrou bem no jogo, liderou até aos 8-7, mas a França reagiu e passou para a frente do marcador por dois golos, aos 11-9, sem contudo conseguir segurar a vantagem, que perdeu já perto do intervalo (16-15).

Na segunda parte, a seleção gaulesa assumiu a liderança do marcador aos 19-18 e, já depois de o conjunto austríaco ter empatado aos 22-22, conquistou uma vantagem de quatro golos, aos 30-26, que geriu e lhe permitiu fechar aos 33-28.

Dika Mem e Ludovic Fabregas, com sete golos, foram os principais finalizadores da França, enquanto na Áustria esse papel pertenceu a Mykola Bilyc e Lukas Hutecek, com seis. Destaque ainda para o guarda-redes francês Samir Bellahcene, com 15 defesas e uma eficácia de 35%.

A anfitriã Alemanha venceu por 35-28 a Hungria, orientada pelo espanhol ex-treinador do Benfica Chema Rodríguez, numa partida marcada por equilíbrio e alternância do marcador na primeira parte (18-17).

Na segunda, a seleção germânica, com o guarda-redes Andreas Wolff em destaque, com um total de nove defesas, abriu vantagem para quatro golos, aos 23-19, que aumentou para seis, aos 28-22, e que lhe permitiu gerir e fechar aos 35-28.

Julian Koster, com oito golos, foi o jogador da Alemanha em destaque nas ações de finalização, enquanto que na Hungria foram Gábor Ancsin e Milos Rosta, ambos com seis.

A Islândia venceu por 35-30 a Croácia e conquistou os primeiros pontos na fase principal, ao recuperar de uma diferença de dois golos ao intervalo (18-16), tendo como chave um parcial de 6-0 entre os 46 e os 55 minutos da partida.

Bjarki Mar Elisson, com oito golos, foi o jogador islandês em destaque na finalização, tendo ainda o guarda-redes Bjorgvin Gustavsson contribuído com 13 defesas (35% de eficácia), enquanto Marin Jelinica apontou seis pela Croácia.

Já sem qualquer hipótese, mas ainda com um papel importante a desempenhar no que toca a importantes decisões na classificação do Grupo II, a Croácia defronta a anfitriã Alemanha e a Islândia a surpreendente Áustria na derradeira jornada.