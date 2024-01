Europeu: Franceses alvo de cânticos racistas no jogo com a Croácia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Europeia de Andebol (EHF) disse esta sexta-feira ter "identificado e retirado das bancadas" da Arena de Colónia espetadores que estavam "a entoar cânticos racistas" contra jogadores franceses no jogo de quinta-feira com a Croácia, do Euro'2024.

"Não são tolerados comportamentos que visem discriminar ou abusar racialmente de qualquer jogador, funcionário e espetador em qualquer jogo organizado sob a égide da EHF. Não há lugar para este tipo de comportamento no andebol europeu", refere o organismo.

O caso foi comentado no final do jogo por jogadores da seleção francesa, que afirmaram terem sido alvo de cânticos racistas durante o triunfo frente à Croácia (34-32), na Arena de Colónia, da primeira jornada do Grupo I da 'main round' (fase principal).

"Todos os jogos do Euro2024 masculino até à data foram disputados numa atmosfera incrível, emocionante e amigável, espelhando o espírito e os valores do desporto de andebol", acrescenta a EHF.

Em comunicado, refere que o incidente de quinta-feira será ainda discutido entre a Federação Europeia de Andebol e a Federação Alemã de Andebol (DHF), "para tomar todas as medidas possíveis para que algo semelhante não volte a ocorrer".

"Além disso, o assunto será abordado com a delegação croata presente no Euro2024, destacando a responsabilidade alargada pelo comportamento dos seus adeptos nos jogos do campeonato", adianta a EHF.