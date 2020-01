Europeu: Noruega bate Hungria e divide liderança do Grupo II da ronda principal

A anfitriã Noruega colou-se esta quinta-feira à Eslovénia na liderança do grupo II da ronda principal do Euro'2020, ao bater a Hungria (36-29), no desafio que antecedeu a entrada de Portugal nesta fase frente à também anfitriã Suécia.

Na cidade sueca de Malmö, os húngaros nunca tiveram chances de discutir o resultado e a diferença de qualidade ficou bem patente desde os instantes iniciais, com os nórdicos a dispararem' rapidamente para uma vantagem confortável de 8-1.

Com o 20-12 registado ao intervalo, a Noruega apenas se limitou a controlar o resultado a seu favor, com os atletas de primeira linha Sander Sagosen (sete golos) e Goeran Johannessen (oito) a ser importantes para colocar a sua seleção na liderança da poule II, em igualdade pontual com a Eslovénia, que também superou a Islândia (30-27).

Após 14 anos de ausência, Portugal, que está a disputar pela sexta vez a fase final do Europeu, no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia, inicia a participação na ronda principal na Malmö Arena.

O Euro'2020 decorre pela primeira vez em três países: Noruega, Suécia e Áustria.