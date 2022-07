Europeu sub-20: Portugal bate Noruega e apura-se para a Main Round

Portugal apurou-se esta sexta-feira para a Main Round do Europeu sub-20 que organiza, depois de ter derrotado a Noruega por 35-26, na 2.ª jornada do Grupo A da competição, em Vila Nova de Gaia.Depois de na véspera ter registado um triunfo claro diante a Polónia, a seleção comandada por Carlos Martingo entrou forte e foi para o intervalo a ganhar por 16-13. No segundo tempo foi gerindo a vantagem e fechou a vitória por 35-26.A nível individual, Kiko Costa foi o melhor marcador português, com nove golos.A terceira e última jornada da fase de grupos realiza-se no domingo, frente a Espanha, que segue também só com vitórias: esta sexta-feira bateu a Polónia por 41-32. Este duelo será importante, em virtude que os pontos desta partida transitam para a Main Round.