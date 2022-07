Europeu sub-20: Portugal entra a ganhar em Gaia

Portugal entrou esta quinta-feira no Europeu Sub-20 com uma vitória expressiva diante a Polónia, por 41-31, na jornada inaugural do Grupo A, em Vila Nova de Gaia.A jogar em casa, a seleção comandada por Carlos Martingo entrou de forma concentrada e, ao intervalo, já liderava por 10 golos de diferença (21-11), com Martim Costa a destacar-se com oito golos.No segundo tempo, a seleção portuguesa geriu o resultado e fechou o primeiro triunfo na prova por 41-31. O melhor marcador foi Martim Costa, com 10 golos, enquanto o seu irmão Kiko destacou-se com oito tiros certeiros.Portugal voltou a entrar em ação na sexta-feira, às 19h30, com a Noruega, que perdeu com a Espanha nesta jornada inaugural, por 38-25.A fase de grupos decorre até domingo, qualificando os dois primeiros para duas séries da Main Round, que apurarão os semi-finalistas. Quem ficar fora dos oito primeiros (luta pelas medalhas), joga na Intermediate Round, com os 3ºs e 4ºs da fase de grupos, para se apurar os restantes lugares da classificação.