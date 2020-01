Europeu'2020: Saiba os convocados para o embate com a França

A poucas horas do embate com a França na estreia da seleção no Grupo D do Europeu de andebol, Portugal está confiante e a ansiedade controlada para o jogo, marcado para as 17h15 (hora de Portugal), no Trondheim Spektrum. Dos 18 jogadores concentrados, vão ficar de fora o guarda redes Gustavo Capdeville e Belone Moreira, ambos do Benfica.





De notar que a partida poderá ser acompanhada ao minuto no site de: Alfredo Quintana e Humberto Gomes; Miguel Martins, Rui Silva, Fábio Magalhães, Alexandre Cavalcanti, André Gomes, João Ferraz, Fábio Antunes, Diogo Branquinho, Alexis Borges, Luís Frade, Tiago Rocha e Daymaro Salina.