Europeu'2024: Portugal no grupo da Dinamarca

Portugal vai jogar no Grupo F do Europeu'2024, encontrando a Dinamarca (campeã mundial), República Checa e Grécia, numa série, em Munique, a apurar as duas primeiras equipas para a Main Round.A turma nórdica é a favorita desta fase, mas os Heróis do Mar têm todas as hipóteses de se apurar, tendo em conta que são uma seleção mais cotada que a República Checa e Grécia.Os pupilos do selecionador Paulo Pereira começam por defrontar a Grécia, a 11 de janeiro, seguindo-se a República Checa (13 do mesmo mês) e Dinamarca (a 15), em jogos no Olympiahalle de Munique.- Grupo A (Düsseldorf e Berlim): França, Alemanha, Macedónia do Norte, Suíça.- Grupo B (Mannheim): Espanha, Áustria, Croácia, Roménia.- Grupo C (Munique): Islândia, Hungria, Sérvia, Montenegro.- Grupo D (Berlim): Noruega, Eslovénia, Polónia, Ilhas Faroé.- Grupo E (Mannheim): Suécia, Países Baixos, Bósnia-Herzegovina, Geórgia.- Grupo F (Munique): Dinamarca,, República Checa, Grécia.