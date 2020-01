Fábio Magalhães: «Cansaço não explica tudo»

O lateral do FC Porto Fábio Magalhães queria que Portugal fizesse melhor: "Realizámos uma primeira parte dentro do plano, batemo-nos bem, estivemos a ganhar, mas na segunda parte tivemos desconcentrações, falhas técnicas, que não podem acontecer. O cansaço não pode explicar tudo, pois somos experientes e temos feito grandes jogos, tanto aqui como na Liga dos Campeões. Estar fora do Europeu desde há 14 anos também não serve de explicação, temos de ser ambiciosos."

Magalhães admitiu, no entanto, maior maturidade do adversário: "A Eslovénia demonstrou maior tranquilidade e agora ainda há um jogo por disputar frente à Hungria, que queremos vencer."

Já o ponta do FC Porto, António Areia, ficou triste: "Estamos desapontados. Temos capacidade para ganhar a este adversário, mas o jogo não saiu. Os erros contra estas equipas pagam-se caros. A segunda parte também foi estranha, com coisas que não controlamos. Se calhar ainda somos demasiado pequeninos no andebol internacional. Vamos levantar a cabeça para vencer a Hungria e alcançar a melhor classificação possível."

O pivô Luís Frade (Sporting) ficou desiludido: "Frustrante, pois cedemos nos minutos finais. Temos uma grande Seleção, que perdeu nos detalhes ."

André Gomes parece estar recuperado da lesão: "Senti-me bem e gostei da minha exibição, mas saio com gosto amargo. Foi mais uma lição, faltou estabilidade e falhámos."