Fábio Magalhães: «Faltou-nos alguma maturidade das grandes competições»

Portugal foi eliminado do Campeonato do Mundo pela França, após uma derrota por 32-23 e os jogadores da seleção nacional estavam desapontados com a diferença de golos registada, como evidenciou Fábio Magalhães.





"Não esperávamos este resultado. Vínhamos preparados para dar mais luta, ganhar o jogo. Infelizmente, não conseguimos pôr em jogo toda a nossa ambição e raça que tivemos nos outros jogos. Faltou-nos alguma maturidade das grandes competições e no fim é isso. Dar os parabéns à França e Noruega, que seguem em frente", começou por dizer o lateral-esquerdo do FC Porto.Fábio Magalhães ainda referiu que o nível exibicional que a seleção apresentou projeta um bom futuro, pois o caminho passa por continuar a trabalhar."Nós, é descansar, preparar e continuar a lutar para nas próximas competições fazermos mais e melhor do que temos feito. O ano passado já fizemos algo extraordinário e agora fizemos um bom campeonato até este jogo. É continuar a trabalhar, temos hipóteses de ir mais longe com estes grandes jogadores", sublinhou.O lateral-esquerdo que atua no FC Porto voltou a salientar que Portugal defrontou uma grande equipa e que o jogo caiu cedo para o lado dos franceses."Se calhar, foi a ansiedade de corresponder às expectativas e as coisas começaram a correr mal e não conseguimos voltar ao jogo como equipa como até aqui. Na segunda parte, foi o descalabro porque as bolas não entravam aos seis metros e as deles assim. Assim é complicado.Temos jogos em que estamos na elite e podemos ganhar a qualquer equipa e outros em que, infelizmente, as coisas não saem e não mostramos esse valor, como hoje. Não estivemos ao nível da França, das melhores do mundo. A França é uma excelente equipa, com muita experiência. Hoje, mostrou isso e maturidade neste tipo de jogos", concluiu.