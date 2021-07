Fábio Magalhães: «Ganhar a uma equipa como a Espanha não é todos os dias»

Portugal venceu esta quinta-feira a Espanha, por 32-31, em jogo que serviu de preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020. Após o encontro, que foi muito equilibrado ao longo dos 60 minutos, Fábio Magalhães enalteceu as melhorias na equipa em comparação com o desaire (28-34) diante do Brasil, frente ao atual campeão europeu em título.





"Penso que sim [que há evolução]. Estamos na segunda semana de trabalho. O jogo com o Brasil foi na primeira semana de trabalho, com muita carga física. Notou-se que a equipa estava bastante cansada. Na segunda semana, nota-se a equipa um bocadinho mais solta. E ganhar a uma equipa como a Espanha não é todos os dias. É a atual campeã europeia em título. Ficam boas sensações, mas não podemos relaxar ao abrigo deste resultado. No sábado, jogámos outra vez contra eles e eles vão querer ganhar o jogo", começou por dizer, antes de ser questionado sobre a resposta dada pela equipa das Quinas aos três golos de desvantagem que teve na partida."Prova que a equipa está pronta para responder às adversidades. Já tivemos jogos em que não conseguimos reagir. Nos últimos anos, temos conseguido corrigir isso. É um aspeto muito importante, porque se a equipa não for abaixo, temos sempre hipótese de vencer a qualquer equipa", concluiu.