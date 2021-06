Fábio Magalhães renova com FC Porto até 2024

O FC Porto anunciou esta terça-feira em comunicado a renovação contratual do seu lateral esquerdo internacional Fábio Magalhães, que assim continuará ligado ao andebol do clube até 2024.

O jogador, de 33 anos, está no FC Porto desde 2018, proveniente do Chartres, do campeonato francês. Antes, já tinha jogado no ABC, no Sporting e no Madeira SAD.

Nas três épocas como dragão, conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

"Sinto-me em casa no FC Porto. Era impossível não me sentir, porque temos um grupo e um ambiente espetaculares. Todos sabemos qual é o nosso papel e todos remamos para o mesmo lado para conseguirmos os nossos objetivos neste grande clube", disse o jogador portista, após ser conhecida a renovação por três épocas.

Destacando a "mentalidade vencedora" do clube, assumiu a ambição de mais conquistas no triénio que se inicia, mesmo a nível internacional: "quero ganhar, quero conquistar mais títulos, por isso os objetivos desta equipa passam por continuar a fazer o que temos feito em Portugal e tentar dar o passo seguinte na Liga dos Campeões. Sabemos que é difícil, mas esta equipa já demonstrou o trabalho e o talento que tem. Por isso vamos tentar, para o ano, dar um passo em frente".