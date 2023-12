Fábio Silva estreia-se na seleção de andebol em convocatória com três baixas

O pivô do Avanca Fábio Silva estreou-se esta sexta-feira em convocatórias da seleção portuguesa de andebol, ao integrar o estágio de preparação para o Euro'2024, que se inicia em 26 de dezembro, em Rio Maior.

Enquanto Fábio Silva se estreia em convocatórias lusas, Portugal regista três baixas por lesão: Victor Iturriza, Fábio Magalhães e André Gomes, que vão assim falhar a prova que vai decorrer na Alemanha, entre 10 e 28 de janeiro, na qual Portugal ficou integrado no Grupo F, juntamente com Dinamarca, República Checa e Grécia.

O selecionador nacional, Paulo Pereira, revelou que dois dos atletas agora convocados não seguirão viagem com a comitiva após o estágio.

"Fizemos uma convocatória de 20 atletas e depois viajarão 18. Algumas alternativas estão abertas, vamos decidir como proceder durante o estágio, já com o chip no Campeonato da Europa. Embora haja já um plano, no entanto, esse pode ser alterado por várias razões", adiantou o técnico, em declarações divulgadas no site da Federação de Andebol de Portugal.

Paulo Pereira acrecentou que a tarefa agora é avaliar a condição dos atletas, embora já tenha algum conhecimento da sua atual condição física, para depois ter a equipa preparada para os dois jogos de preparação frente à anfitriã Alemanha, agendados para os dias 04 e 06 de janeiro, na cidade alemã de Flensburg.

O técnico assumiu que os próximos compromissos com a equipa anfitriã servirão para que Portugal possa encontrar a melhor forma para encarar o Europeu.

"O nosso foco é a Grécia, a República Checa e depois a Dinamarca. Os jogos com a Alemanha não serão um teste e o que é importante realçar é o seguinte: eu não sei quando é que a Alemanha algum dia convidaria Portugal para realizar dois jogos de preparação, antes de iniciar um Europeu que eles próprios organizam. Portanto, isto, de certa forma, espelha um pouco o respeito que os outros vão tendo por nós", frisou.

O treinador luso admitiu ainda que vai ter de fazer algumas adaptações, "não só em termos defensivos, mas também em termos ofensivos, pela ausência de alguns atletas que têm estado nas últimas convocatórias e agora não vão estar".

"Estes jogos vão, sobretudo, servir para nós podermos perceber como é que vamos abordar os jogos seguintes, aqueles que serão mesmo a valer. Não é um teste, é apenas um meio que nós vamos ter para encontrarmos depois os nossos melhores formatos para abordar a competição, que terá início no dia 11 de janeiro", adiantou.

Portugal inicia a sua participação no Europeu diante da Grécia, em 11 de janeiro, segue-se o embate com a República Checa, no dia 13, e finaliza a sua participação nesta fase de grupos no dia 15, diante da Dinamarca.