Favoritos impõem-se em Viseu

FC Porto e Sporting, que se defrontam hoje (17h30) naquele que será o prato forte da 22ª edição do Torneio de Viseu, iniciaram ontem a prova de pré-época a ganhar. Os dragões bateram (32-23) o Águas Santas, enquanto os leões superaram (30-22) o Avanca.

No primeiro jogo do dia, o campeão nacional só se conseguiu desembaraçar dos maiatos na segunda parte, pois o marcador registava um empate (15-15) ao intervalo. Foi então que o guarda-redes Alfredo Quintana fechou a baliza do FC Porto e a equipa passou a dominar, também devido do acerto de Vítor Iturriza (7 golos) e de Martim Costa (5).

Já o Sporting teve dificuldades na primeira parte (14-14) frente ao Avanca, mas na segunda foi mais forte, com Pedro Valdés (6 golos) em destaque.