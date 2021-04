FC Porto-Aalborg, em direto

Continua a aventura do FC Porto na Liga dos Campeões de andebol, agora com a disputa de um encontro histórico diante dos dinamarqueses do Aalborg, válido para a primeira mão dos 'oitavos' da prova mais importante de clubes da Europa. É certo que os dragões repetem o que fizeram na época passada - ao alcançarem esta ronda -, mas devido à Covid-19 acabaram por nem sequer entrar em campo. Por isso, para todos os efeitos, este será um jogo para a história do clube portista, que poderá seguir em direto no nosso site a partir das 19h45. Fique por aí!

Ao Minuto há 15 min 19:21 Já se aquece no Dragão Arena Aquecimento #FCPorto #FCPortoAndebol #Andebol #FCPortoSports pic.twitter.com/HEJUEYoIeQ — FC Porto (@FCPorto) April 1, 2021 há 16 min 19:20 "Vai ser um jogo difícil mas sabemos que podemos ganhar a qualquer rival num bom dia. O foco está apenas neste jogo, cada golo vai ser importante", disse o técnico Magnus Andersson. há 17 min 19:20 Miguel Martins, recuperado de lesão, não tem dúvidas. "Estar nesta fase é histórico para o clube. Seria muito bom se vencêssemos e pudéssemos ir aos ‘quartos’. Tal como no ano passado, continuo a achar que somos favoritos. Mas o Aalborg é uma das equipas mais fortes que têm alguns campeões do Mundo", disse o central ao site dos dragões. há 17 min 19:19 Continua a aventura do FC Porto na Liga dos Campeões de andebol, agora com a disputa de um encontro histórico diante dos dinamarqueses do Aalborg, válido para a primeira mão dos 'oitavos' da prova mais importante de clubes da Europa. É certo que os dragões repetem o que fizeram na época passada - ao alcançarem esta ronda -, mas devido à Covid-19 acabaram por nem sequer entrar em campo. Por isso, para todos os efeitos, este será um jogo para a história do clube portista.