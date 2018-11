FC Porto alcança fase de grupos da Taça EHF

O FC Porto qualificou-se este domingo para a fase de grupos da Taça EHF, ao vencer em casa o Magdeburgo, por 34-27, recuperarando de uma desvantagem de três golos na primeira mão (26-23), disputada na Alemanha.Os dragões, que dividem a liderança do campeonato nacional com os rivais Benfica e Sporting, impuseram-se ao segundo classificado do campeonato alemão, ao conseguirem desequilibrar o encontro na fase final da primeira parte, chegando ao intervalo com uma vantagem de seis golos (18-12).O Magdeburgo esteve em vantagem até perto dos 20 minutos, quando o FC Porto assumiu pela primeira vez a dianteira do marcador (9-8), com uma excelente combinação aérea de Rui Silva e António Areia, que finalizou num voo da direita.A supremacia azul e branca, consolidada por uma defesa bastante eficaz e contra-ataques concretizadores, foi confirmada na segunda parte, quando os portugueses chegaram a estar a vencer por 31-21, a pouco mais de cinco minutos do final.Até ao final, a diferença acabou por ser reduzida para sete golos, na melhor fase dos alemães, mas sem colocar em causa o apuramento dos comandados de Magnus Andersson para a fase de grupos da Taça EHF, na qual será a única representante lusa, depois da eliminação do Benfica frente aos alemães do TSV Hannover-Burgdorf.Alfredo Quintana e Thomas Bauer estiveram em bom plano na baliza dos dragões, num encontro em que se destacaram ainda o ponta António Areia, que hoje marcou nove golos depois de ter assinado oito na Alemanha, o pivot luso-cubano Daymaro Salina, com seis, e o central Rui, com quatro.: 18-12.de Rickard Canbro e Jasmin Kliko, da Suécia, as equipas alinharam e marcaram:Alfredo Quintana (gr), Thomas Bauer (gr), Víctor Iturriza (2), Leandro Semedo, Yoan Balázquez, Miguel Martins, Djibril M´Bengue (2), Ángel Hernández, Rui Silva (4), Daymaro Salina (6), Leonel Fernandes, Alexis Borges (1), Diogo Branquinho (4), António Areia (8), André Gomes (4) e Fábio Magalhães (3).: Magnus Andersson.: Jannick Green Krejberg (gr), Dario Quenstedt (gr), Zeljko Musa (4), Matthias Musche (6), Justus Kluge, Daniel Pettersson (1), Juan Morales, Ignacio Jiménez (2), Carlos Cosano, Mads Christiansen, Albin Lagergren (3), Christian O´Sullivan (3), Marko Bezjak (1), Robert Weber (4), Michael Damgaard (3) e Luka Baumgart.: Bennet Wiegert.0-1 (05 minutos), 2-2 (10), 4-6 (15), 8-9 (20), 13-10 (25), 18-12 (intervalo), 21-15 (35), 24-15 (40), 28-17 (45), 30-20 (50), 31-23 (55) e 34-27 (resultado final).: 1.987 espetadores.