FC Porto alcança primeira vitória na Liga dos Campeões

O triunfo (33-30) do PSG em Zagreb deu alento ao FC Porto na receção, esta quarta-feira, ao Dínamo de Bucareste, jornada premiada com a primeira vitória (32-23) dos dragões do Grupo A da Liga dos Campeões.Os portistas ainda têm hipóteses de chegar ao 6.º lugar e, nesse caso, qualificar-se para a próxima fase a eliminar.Frente a rivais bem conhecidos, como Lazar Kukic (ex-Benfica) e Valentin Ghionea (ex-Sporting), os dragões equilibraram, mas deixaram fugir a turma romena (10-7, aos 18’), bem escudada no guarda-redes Saeid Heidarirad.Mas o tricampeão nacional continuou a lutar e empatou com um parcial de 3-0, para depois chegar na frente ao intervalo (14-13), passando a comandar o ritmo da partida.Depois de fase muito equilibrada, o FC Porto defendeu melhor na 2.ª parte, travando o sete contra seis da turma romena, e foi aumentando a vantagem, fechando o encontro com autoridade, com destaque para Jack Thurin e Nikolaj Læsø, com 7 golos cada.Os dragões continuam em 8.º e último lugar do Grupo A (3 pontos), mas ainda com hipóteses de ultrapassar os croatas do Zagreb (6.ºs, com 8) e os polacos do Wisla Plock (7.ºs, com 5).