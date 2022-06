FC Porto anuncia renovação de Diogo Branquinho

O FC Porto anunciou a renovação de Diogo Branquinho, jogador que chegou ao Dragão em 2017 proveniente do ABC, de Braga. O novo contrato prolonga-se até 2024.O ponta-esquerdo garantiu estar feliz com a confiança no seu trabalho. "Continuar ligado ao FC Porto é, evidentemente, um motivo de orgulho acrescido. Temos muito em comum, falamos a mesma língua e temos uma predisposição enorme para lutar e para ganhar. Sei que o sucesso da equipa é fruto do sucesso individual e vice-versa. Quando o FC Porto contrata ou prolonga um contrato é porque vê nele as caraterísticas de um jogador à Porto. Sinto-me muito orgulhoso e motivado por ser considerado um jogador à Porto", frisou em declarações ao site dos azuis e brancos.O internacional português foi pedra importante em novo título nacional do FC Porto, em 2021/22.