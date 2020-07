FC Porto apanha Vardar e PSG no Grupo A da Liga dos Campeões

O FC Porto foi colocado no Grupo A da Liga dos Campeões da próxima temporada, tendo como principais adversários os macedónios do Vardar (campeões em 2018/19) e os franceses do PSG (apurados para a final four de 2019/20), que se apresentavam como cabeças-de-série no Pote 1.





No sorteio realizado na tarde desta quarta-feira, em Viena de Áustria, os dragões foram colocados no Pote 2, pelo que serão um dos favoritos à passagem à fase eliminatória, que apura os seis primeiros, tendo ainda como opositores os polacos do Kielce, húngaros do Pick Szeged, bielorrussos do Meshkov Brest, noruegueses do Elverum e alemães do Flensburg.No Grupo B, estão os espanhóis do Barcelona, onde joga o pivô Luís Frade, húngaros do Veszprém, alemães do Kiel, dinamarqueses do Aalborg, franceses do Nantes, de Alexandre Cavalcanti, ucraninos do Motor, eslovenos do Celje e croatas do Zagreb.A prova começa a 16 de setmbro.