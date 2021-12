O FC Porto qualificou-se este domingo para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao bater (46-25) o Camões no Dragão Arena.Após a vitória magra (31-30) na receção ao Sporting para o Campeonato, os detentores do troféu impuseram-se sem problemas, frente a uma equipa do escalão secundário.Ao intervalo já o campeão nacional vencia por 11 golos (23-12).Diogo Oliveira brilhou pelo FC Porto, com 11 golos, bem secundado por Diogo Branquinho (7).