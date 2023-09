FC Porto arranca Liga dos Campeões com vitória

O FC Porto começou da melhor forma a sua campanha na Liga dos Campeões de andebol, ao derrotar no Dragão Arena os polacos do Wisla Plock por 24-23, num jogo da ronda inaugural do Grupo B da prova mais importante da Europa.Com Diogo Rêma a brilhar na baliza, o FC Porto até chegou ao descanso a perder por 13-11, mas na segunda metade, já com Pinto da Costa na tribuna a assistir, conseguiu dar a volta ao resultado, triunfando pela margem mínima num jogo no qual Nikolaj Læsø e Pedro Oliveira, ambos com cinco golos, foram os homens mais certeiros da equipa portuense."Era muito importante começar bem diante dos nossos adeptos. Queremos fazer melhor do que na época passada e era essencial entrar a ganhar. Não foi um grande jogo em termos exibicionais, mas o importante foi a vitória. Os jogadores merecem os nossos parabéns pois lutaram até ao fim. Tivemos uma excelente atitude perante uma excelente atmosfera no Dragão Arena", afirmou o treinador Carlos Resende, citado pelo site oficial do FC Porto.O FC Porto volta à ação na Champions dentro de uma semana (a 20 de setembro), defrontando os eslovenos do RK Celje Pivovarna Lasko, em mais um jogo de um Grupo B no qual entram ainda Veszprém, Barcelona, GOG, Magdeburg e Montpellier.