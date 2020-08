FC Porto bate Ademar em Espanha

O FC Porto venceu esta quinta-feira o Ademar, por 30-26, no segundo teste dos dragões na pré-temporada que decorre em solo espanhol.





Numa partida que contou com público nas bancadas e em que os dragões foram para o intervalo a perder por 15-13, a formação portuguesa operou a reviravolta no segundo tempo. Com cinco golos, António Areia foi o melhor marcador do FC Porto. Foi o segundo jogo entre estas equipas no estágio em Espanha: registou-se um empate (31-31) na terça-feira.Os dragões voltam a entrar em ação no sábado, diante do Valladolid.