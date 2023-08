FC Porto bate Ademar Léon em Gaia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto ganhou este sábado aos espanhóis do Ademar Léon por 40-34, no Pavilhão da Lavandeira, na Gaia Handball Week.Com sete golos, Nikolaj Laeso foi o melhor marcador.Segundo o site dos dragões, o técnico Carlos Resende utilizou os seguintes jogadores: Diogo Rêma e Francisco Fontes; André Sousa, Victor Iturriza, David Fernández, Rui Silva, Ignacio Plaza, Vasco Costa, Mamadou Diocou, Diogo Branquinho, Antonio Martínez, Nikolaj Laeso e Pedro Oliveira.O próximo jogo é na terça-feira, em Gaia, frente aos dinamarqueses do KIF Kolding.