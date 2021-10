FC Porto bate Belenenses

O bicampeão FC Porto não vacilou na receção ao Belenenses e somou a quinta vitória (32-25) no Campeonato Placard.





A turma lisboeta ainda contrariou, na tarde deste sábado, os dragões, pois as equipas sairam para o intervalo niveladas, com os da Invicta na frente (15-14).Mas o Belenenses não conseguiu ter o mesmo rendimento no segundo tempo, enquanto o FC Porto manteve a mesma intensidade, com destaque para Miguel Alves (5 golos).Pela equipa do Restelo, João Ferreira foi o mais esclarecido, cotando-se como melhor marcador do clássico, com 6 golos.