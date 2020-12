FC Porto bate Belenenses e reforça liderança

O FC Porto foi vencer esta terça-feira ao terreno do Belenenses, por 31-24, reforçando a liderança do campeonato nacional.





No jogo em atraso da 9.ª jornada, os dragões chegaram ao intervalo na frente por um golo (15-14). Com seis golos, Diogo Branquinho foi o melhor marcador do FC Porto. Do lado da equipa da casa, Tiago Pereira esteve em evidência com quatro tiros certeiros.O Benfica também registou um triunfo confortável nesta terça-feira, ao vencer o Boavista por 35-27, num duelo disputado na Escola Fontes Pereira de Melo. No duelo referente à 17.ª jornada, as águias venciam por 15-14 ao descanso. Com seis golos, João Pais foi o melhor marcado das águias. Pela formação boavisteira, Eduardo Mendonça fez cinco golos.