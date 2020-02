FC Porto bate campeão europeu Vardar e passa à próxima fase da Champions

O FC Porto venceu (30-22) na tarde deste sábado os macedónios do Vardar, campeões em título, e passou aos oitavos de final da Liga dos Campeões.





Um resultado e uma campanha histórica para o clube da Invicta, que nunca tinha ido tão longe na competição rainha de clubes, igualando o feito do Sporting na época transata, depois do ABC ter atingido a final de 1994, mas numa prova disputada em outros moldes.Depois de uma primeira parte muito equilibrada, os dragões, a jogarem em casa, saíram na frente (11-10) após o intervalo, mas a segunda parte foi toda do campeão nacional, que defendeu bem e arranjou muitas soluções ofensivas, com um contra-ataque demolidor.Destaques individuais para o guarda-redes Alfredo Quintana, enquanto no ataque Alexis Borges, António Areia e André Gomes foram os mais produtivos, com cinco golos cada.Com esta vitória, o FC Porto subiu ao quinto lugar do Grupo B, após a disputa da penúltima jornada.Dia 29 os dragões defrontam em Minsk os bielorrussos do Meshkov Brest antes da próxima fase, a eliminar.