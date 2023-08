FC Porto bate CB Puente Genil no Torneio de Gaia

O FC Porto bateu esta terça-feira os espanhóis do CB Puente Genil, por 36-27, no Torneio de Gaia.Vasco Costa, de 17 anos, deu boas indicações ao técnico Carlos Resende e destacou-se com seis golos, menos um que António Areia.Os dragões voltam a jogar amanhã, frente aos romenos do Dínamo Bucareste,