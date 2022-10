FC Porto bate CD Póvoa no campeonato

O FC Porto recebeu e CD Póvoa por 44-26 na 6.ª jornada do campeonato nacional. Com este triunfo, os dragões seguem no 4.º lugar, fruto das suas cinco vitórias e uma derrota.Com dez golos, o portista Jack Thurin foi o melhor marcador da partida. Do lado do CD Póvoa, Declerck Sibo e Diogo Pereira destacaram-se com cinco golos cada.O próximo jogo do FC Porto é na quinta-feira, na visita ao poderoso Paris SG na Liga dos Campeões.