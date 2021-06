FC Porto certo na Champions e Sporting aguarda

O FC Porto dominou a temporada de andebol, ao conquistar a Supertaça, o Campeonato e a Taça de Portugal. A nível europeu, a formação orientada por Magnus Andersson fez história, tendo só caído nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões diante do Aalborg, emblema dinamarquês que seria o finalista vencido da prova. E os dragões foram ontem oficializados na Champions de 2021/22 pela EHF, organismo que tutela o andebol europeu e que divulgou a lista de dez formações com o lugar garantido na elite: os vencedores dos campeonatos dos primeiros nove países do ranking europeu, com a Alemanha (líder da tabela) a ter direito a duas equipas. Trata-se da terceira participação seguida do FC Porto na fase de grupos da prova.

Sporting espera convite

Segundo a EHF, o Conselho Executivo do organismo vai aprovar esta decisão na próxima segunda-feira, num dia em que o Sporting ficará a saber se é um dos 12 clubes que receberão um convite para aceder à fase de grupos da Liga dos Campeões: só seis emblemas receberão o wild card. Esta escolha será baseada em diversos critérios, como a qualidade do pavilhão, transmissão televisiva, número de espectadores, resultados europeus ou gestão do projeto.