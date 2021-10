FC Porto chega ao 50.º triunfo seguido no campeonato de andebol

O bicampeão FC Porto continua a atravessar um dos melhores ciclos em toda a sua história, não só ao nível internacional, mas também intramuros, tendo ontem carimbado o 50.º triunfo consecutivo em jogos do Campeonato Nacional, na deslocação ao vizinho ADA Maia, a quem ganhou sem problemas (31-22).





Com este registo, são já 58 vitórias seguidas frente a equipas portuguesas, contando, igualmente, com os sucessos em Taças e Supertaças, sempre sob a batuta do treinador sueco Magnus Andersson.Este sábado, depois do Sporting também vencer (35-28) em Braga, os dragões cedo se destacaram no marcador, chegando ao intervalo em clara vantagem (15-10), para depois continuarem a jogar tudo aquilo que sabem para manterem o pleno de seis vitórias, à semelhança dos leões, enquanto o Benfica também ainda não cedeu qualquer ponto, mas tem uma partida em atraso.Na Maia, Pedro Cruz, Djibril Mbengue e Victor Iturriza estiveram em grande destaque, ao marcarem 6 golos cada.