FC Porto cilindra Granollers e segue para a final da Supertaça Ibérica

O FC Porto está na final da Supertaça Ibérica depois de ter cilindrado (46-30) o Granollers. O triunfo dos dragões acaba por ter contornos de surpresa, uma vez que a equipa catalã é vice-campeã espanhola.Os azuis e brancos vinham de uma derrota frente aos dinamarqueses do GOG na quarta-feira, mas mostraram uma boa reação. Depois de um início pautado pelo equilíbrio, o FC Porto aumentou a eficácia, o que anulou os contra-ataques do Granollers, uma das principais armas da equipa catalã. O FC Porto terminou a 2ª parte com um parcial de 6-0 e uma vantagem de 11 golos (25-14).Na 2ª parte, e com o resultado controlado, os dragões foram gerindo o resultado com Magnus Andersson a dar minutos a todos os jogadores. Destaque para a exibição de Diogo Branquinho (8 golos) e Miguel Alves (6).O FC Porto espera agora pelo vencedor da outra meia-final entre o Sporting e o Barcelona.