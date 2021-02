FC Porto cilindra Póvoa AC

O FC Porto cilindrou (36-16) esta terça-feira o Póvoa AC, estendendo a sua liderança no campeonato com 18 vitórias em outros tantos jogos.



Numa partida de sentido único, disputada na Póvoa de Varzim, os dragões mostraram o seu poder de fogo e ao intervalo já venciam por 19-6.



Com tamanha vantagem, a segunda parte teve pouca história, com os poveiros a serem dominados sem piedade.



Djibril M’Bengue e Ivan Sliskovic brilharam pela turma da Invicta com 5 golos cada.