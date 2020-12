FC Porto cimenta liderança

O FC Porto cimentou esta sexta-feira a liderança no Campeonato Placard, ao cilindrar (40-21) o lanterna-vermelha Boavista, em jogo antecipado da 14.ª jornada.





Os dragões criaram uma margem muito confortável na primeira parte (21-12), controlando o encontro do início ao fim.Com esta vitória, o FC Porto segue na frente com 14 triunfos em outros tantos jogos, ainda antes da ronda que prossegue este sábado.Destaque individual para o jovem Francisco Costa, melhor marcador do encontro com 10 golos e mais uma vez a demonstrar grande qualidade.