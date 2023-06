FC Porto com campeão Magdeburgo e Barcelona na Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto vai disputar a edição de 2023/24 da Liga dos Campeões de andebol no grupo do detentor do título, Magdeburgo, da Alemanha, e do Barcelona, ditou esta terça-feira o sorteio realizado em Viena, na Áustria.

A primeira ronda da fase de grupos está marcada para 13 ou 14 de setembro, mas o calendário definitivo da Liga dos Campeões só será divulgado pela Federação Europeia de Andebol (EHF) "nos próximos dias, após consulta aos clubes".

Os 16 clubes participantes no sorteio - que teve três potes e apenas como condicionante evitar, nesta fase, que equipas do mesmo país se defrontassem - foram divididos por duas 'poules' de oito, que se encontrarão por duas vezes (casa e fora).

O FC Porto, além de ter como adversário no Grupo 2 o campeão Magdeburgo, que se impôs no final da época passada ao Kielce, da Polónia, irá ainda defrontar os catalães do FC Barcelona, do pivô internacional português Luís Frade, que ficou no terceiro lugar da 'final four' 2022/23.

O vice-campeão em título, Kielce, ficou colocado no Grupo 1, juntamente com, entre outros, o Paris Saint-Germain (quarto classificado na 'final four') e o PICK Szeged, do central português Miguel Martins.

Constituição dos dois grupos:

Grupo 1: Kielce (Polónia), Paris Saint-Germain (França), THW Kiel (Alemanha), HC Zagreb (Croácia), Aalborg (Dinamarca), PICK Szeged (Hungria), HC Pelister (Macedónia) e Kolstad (Noruega).

Grupo 2: GOG (Dinamarca), Veszprém (Hungria), FC Barcelona (Espanha), Magdeburgo (Alemanha) - campeão em título - Wisla Plock (Polónia), Montpellier (França), FC PORTO (Portugal) e RK Celje Lasco (Eslovénia).