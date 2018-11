FC Porto com dinamarqueses, espanhóis e romenos na Taça EHF

O FC Porto vai disputar a fase de grupos da Taça EHF de andebol com o TTH Holstebro, da Dinamarca, Liberbank Cuenca, de Espanha, e HC Dobrogea Sud Constanta, da Roménia, ditou esta quinta-feira o sorteio realizado em Viena, na Áustria.Os portistas, cabeças de série no sorteio e uma das equipas sensação da prova após afastar os alemães do Magdeburgo, vão iniciar a competição em casa frente aos estreantes espanhóis do Cuenca, a 9 ou 10 de fevereiro de 2019.Integrado no grupo C, o FC Porto viaja em seguida até à Roménia, a 16 ou 17 de fevereiro, para defrontar o HC Dobrogea Sud Constanta e encerra a primeira volta com nova deslocação, desta vez à Dinamarca, uma semana depois, a 23 ou 24, para jogar com o TTH Holstebro.O FC Porto recebe o TTH Holstebro a 02 ou 03 de março, para a quarta jornada, desloca-se a casa do Liberbank Cuenca, para a quinta, a 23 ou 24 do mesmo mês, e encerra a fase de grupos no Dragão Caixa, uma semana depois, frente ao HC Dobrogea Sud Constanta.O detentor do troféu, o Füchse Berlin, da Alemanha, ficou integrado no grupo 1 e terá como adversário o finalista vencido da última edição, o Saint-Raphael Var Handball, de França, com o qual irá reeditar na primeira jornada da fase de grupos a final de 2017/18.