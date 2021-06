FC Porto com entrada direta na Liga dos Campeões

O campeão nacional FC Porto vai entrar diretamente na Liga dos Campeões, estando entre as 10 equipas com lugar fixo já garantido na fase principal da prova, anunciou esta segunda-feira a Federação Europeia de Andebol (EHF).

Numa nota divulgada no mesmo dia pela EHF, os dragões constam entre as 10 equipas com lugar já garantido, ao lado do Barcelona, campeão europeu, de Luís Frade, atribuídos aos vencedores dos campeonatos dos primeiros nove países do ranking europeu, com o líder, a Alemanha, a receber dois postos.

Para os azuis e brancos, será a terceira participação consecutiva na 'main round' da principal prova europeia de clubes.

A participação será ainda aprovada pelo Conselho Executivo, que reúne na próxima segunda-feira, altura em que irá anunciar quais dos 12 clubes que se propuseram a entrar diretamente, entre eles o Sporting, o conseguiram.

O pedido, enviado via Federação de Andebol de Portugal (FAP), visa colocar o Sporting já na fase principal, algo que os leões ficarão a saber na próxima segunda-feira, após uma avaliação dos 12 clubes segundo critérios de pavilhão, condições para transmissão, possibilidade de presença de público, resultados anteriores e outros fatores.

Para a próxima fase, cujo sorteio está marcado para dia 2 de julho, serão apuradas seis das 12 equipas proponentes.