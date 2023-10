FC Porto com missão muito complicada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto tem na agenda de hoje (19h45) mais um osso muito duro de roer, visitando os alemães do Magdeburg, na 5ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Depois das derrotas com Barcelona e Veszprém, os dragões voltam a defrontar um dos colossos mundiais, campeão europeu e mundial, do ex-guarda-redes do Benfica, Sergey Hernández.

Ignacio Plaza, pivô espanhol do FC Porto, manifestou-se determinado perante o adversário, em declarações aos canais do clube: "Vai ser um jogo difícil contra o campeão europeu, mas sabemos o que temos de fazer. Vamos lutar pelos dois pontos, sabemos que vai ser difícil, mas vai ser um bom jogo ao longo do qual não poderemos cometer muitos erros, porque o adversário é muito rápido. Teremos que lutar.", considerou o atleta, de 29 anos.

A 5ª ronda iniciou-se ontem, com os catalães do Barcelona, de Luís Frade, a vencerem (37-31) o Celje na Eslovénia, consolidando a liderança isolada no Grupo B. O internacional português marcou dois golos em quatro remates (50% de eficácia).