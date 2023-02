FC Porto com pressão no banco e na Champions

Para ainda sonhar com o apuramento para a fase a eliminar da Liga dos Campeões, o FC Porto precisa de ganhar os três jogos até ao fim e esperar que isso que lhe garanta ficar, no mínimo, no sexto lugar. Os dragões, que têm hoje mais uma ‘final’ na visita aos húngaros do Veszprem, estão no último posto, com um triunfo, um empate e nove derrotas, reflexo de uma época europeia bem abaixo das expetativas, que tem ajudado a colocar em dúvida a permanência de Magnus Andersson na Invicta.

O treinador sueco de 56 anos, nos dragões desde 2018, está a ser dado como certo nos franceses do AIX a partir de 2024, altura em que termina o seu vínculo no FC Porto. Segundo o ‘La Provence’, o possível sucessor de Thierry Anti (ex-Sporting) no atual 7º classificado do campeonato gaulês já terá tudo acertado para rumar a França mas, em declarações ao portal ‘Handbollskanalen’, Magnus Andersson não abre o jogo. “Não tenho nenhum comentário a fazer sobre isso. Há muita especulação sobre o meu futuro, mas tenho contrato com o FC Porto até 2024 e é nisso que estou a focado. Não tenho decisões tomada quanto ao futuro. Estou aqui [no FC Porto] há muitos anos e ainda não discutimos nenhuma extensão contratual”, explicou o técnico três vezes campeão português.

Quanto ao duelo de hoje na Hungria, só há uma receita. “Temos de ganhar este jogo se queremos manter a ambição de passar à próxima fase”, atirou Fábio Magalhães, ao site do clube.