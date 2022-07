FC Porto com PSG e Magdeburgo no grupo A da Liga dos Campeões

O FC Porto, campeão português de andebol, integra o grupo A da Liga dos Campeões de 2022/23, em conjunto com Paris Saint-Germain e Magdeburgo, detentores dos títulos francês e alemão, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Viena.

A equipa portuense, que vai ainda defrontar os dinamarqueses do GOG, os romenos do Dínamo Bucareste, os húngaros do Veszprem, os polacos do Wisla Plock e os croatas do PPD Zagreb, reencontra o 'colosso' francês, pelo qual foi derrotada de forma categórica nos dois jogos da temporada passada, por 33-19 e 39-30.

O FC Porto, que na época anterior ficou em quinto lugar na poule B, vencida pelo FC Barcelona, na caminhada em direção à conquista do troféu, volta também a medir forças com o Veszprem (28-28 e derrota por 30-23, em 2021/22) e Dínamo Bucareste (vitória por 27-26 e derrota por 32-31).

O sorteio colocou também na rota dos dragões o Magdeburgo, que há dois meses foi batido pelo Benfica na final da Liga Europeia, por 40-39 (após prolongamento), em Lisboa, e já venceu por três vezes a principal prova europeia de clubes (1978, 1981 e 2002).

O grupo B da Champions de 2022/23 integra o bicampeão Barcelona, no qual alinha o pivô português Luís Frade, recordista de títulos na prova, com 11 troféus conquistados, e os polacos do KS Kielce, derrotados pelos espanhóis na última final, no desempate por grandes penalidades (5-3), após empate a 32 golos.

O agrupamento B fica completo com Pick Szeged (Hungria), Celje Pivovarna Lasko (Eslovénia), THW Kiel (Alemanha), terceiro clube com maior número de títulos, com quatro, Nantes (França), Elverum (Noruega) e Aalborg (Dinamarca).

O Sporting também tentou integrar o lote das 16 equipas que vão disputar a prova, tendo sido um dos 13 candidatos a ocupar as sete vagas atribuídas por convite, mas não foi escolhido pela Federação Europeia de Andebol (EHF) para se juntar ao FC Porto, que tinha lugar garantido no sorteio na qualidade de campeão português.

Composição dos grupos da Liga dos Campeões de andebol de 2022/23:

Grupo A:

Paris Saint-Germain (Fra)

Magdeburgo (Ale)

GOG (Din)

FC Porto (Por)

Dínamo Bucareste (Rom)

Veszprem (Hun)

Wisla Plock (Pol)

PPD Zagreb (Cro)



Grupo B:

Pick Szeged (Hun)

FC Barcelona (Esp)

Celje Pivovarna Lasko (Esl)

KS Kielce (Pol)

THW Kiel (Ale)

Nantes (Fra)

Elverum (Nor)

Aalborg (Din)