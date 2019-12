FC Porto com triunfo gordo em casa do FC Gaia

Segue tudo na mesma no topo do campeonato nacional de andebol, isto depois de Benfica, Sporting e FC Porto terem vencido as respetivas partidas da jornada 18. O último dos grandes a confirmar o triunfo foi a equipa portuense, que ao final da tarde deste sábado levou de vencido sem grandes dificuldades o FC Gaia, por 35-21.





A atuar na outra margem do Douro, a formação portista chegou ao descanso já a vencer por 22-10, uma vantagem que ampliaria no segundo tempo, isto numa tarde/noite na qual Diogo Branquinho foi o jogador mais certeiro, com 9 golos.Contas feitas, o FC Porto chega aos 53 pontos, os mesmos que o Sporting e mais 7 do que o Benfica.