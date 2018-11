FC Porto com visita complicada a Braga

A 8ª jornada do campeonato disputa-se hoje e promete jogos bem competitivos. Em Braga, o histórico ABC recebe a visita do FC Porto, formação que está no terceiro lugar da classificação e procura manter-se próximo dos seus principais rivais. Na antevisão ao clássico do andebol nacional, o portista Fábio Magalhães é bem claro. "O objetivo é a vitória, como sempre. Mas esperamos um jogo muito complicado perante uma equipa muito organizada, comandada pelo professor Jorge Rito, um treinador que conhece muito bem aquela casa. O ABC tem uma defesa que joga em 5-1, muito bem organizada, em que todos sabem o que têm de fazer. E no ataque têm jogadores com qualidade e que conhecem bem o andebol português", comentou o central.

Benfica nos Açores

Já o Benfica tem agendada uma visita aos Açores, para defrontar o Sp. Horta. "Queremos mais uma vitória, conquistar os três pontos e isso é o mais importante. Temos o objetivo de ser campeões. É importante não facilitar, porque depois pode criar outro tipo de pressão e até alterar o resultado, como já aconteceu com outras equipas", alertou Fábio Vidrago.