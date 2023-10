FC Porto com visita difícil ao pavilhão do Águas Santas

O FC Porto, só com vitórias no campeonato, visita hoje o pavilhão do Águas Santas, equipa que na época anterior surpreendeu os dragões (28-27), perspetivando-se um confronto equilibrado. "Se quisermos ter uma palavra a dizer vamos ter de fazer um jogo muito bem conseguido, intenso e concentrado", disse Ricardo Moreira, técnico dos maiatos. Do lado do FC Porto, António Areia é claro: "Exige-se a máxima concentração para conseguirmos vencer".