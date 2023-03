FC Porto com vitória clara na Póvoa de Varzim

Em jogo antecipado da jornada 19 do Campeonato Placard, o FC Porto superou sem grandes dificuldades o Póvoa AC, com um triunfo claro por 43-24. Num jogo em que ao intervalo já ganhava por 20-13, a turma portista viria a dobrar a diferença na segunda metade, acabando a ganhar pelos tais 19 golos de avanço.Do ponto de vista individual, Nikolaj Christensen foi o melhor marcador da partida, com 8 golos, logo seguido por Jack Thurin, com 6. Do lado do Póvoa, Rafael Andrade fez 5 golos e foi o jogador em evidência na turma da casa.Com este resultado, o FC Porto acerta o calendário em relação aos rivais, ficando com os mesmos 17 jogos (ainda que tenha disputado um encontro antecipado), passando agora a somar 48 pontos, os mesmos que o Benfica e menos 1 do que o Sporting.