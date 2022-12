Foi um triunfo difícil aquele conquistado pelo FC Porto no reduto do Vitória de Setúbal por 30-27, em jogo da 12.ª jornada do campeonato nacional.Os dragões continuam na liderança, ainda que com um jogo a mais que Benfica e Sporting, que esta tarde empataram no dérbi. O FC Porto soma 36 pontos, mais dois que o Sporting (34/2.º) e mais três que o Benfica (3.º/33).