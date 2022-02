FC Porto compromete passagem na Champions

O FC Porto comprometeu a passagem ao playoff da Liga dos Campeões, ao perder (31-32) na receção aos romenos do Dínamo Bucareste, na 12.ª jornada do Grupo B.Com esta derrota, os dragões descem ao oitavo e último lugar da série (apura os seis primeiros), encontrando-se em igualdade pontual com o Dínamo e ucranianos do Motor (um jogo a menos), que não jogaram com o PSG devido à guerra com a Rússia.Em partida muito equilibrada, os azuis e brancos andaram quase toda a primeira parte atrás do resultado, mas mesmo assim alcançou o empate até ao intervalo (12-12).Na segunda parte, o FC Porto chegou a andar na frente, mas nunca por uma margem confortável que permitisse controlar a partida.Com 4 golos, Valentin Ghionea (ex-Sporting) sentenciou a partida a dois minutos do final, depois dos portistas falharem muitas situações nos duelos aos 6 e 7 metros. Alex Pascual (6) foi o melhor marcador do Dínamo.Fábio Magalhães (6 golos) destacou-se pela turma da Invicta, bem secundado por Rui Silva (4) e António Areia (4).