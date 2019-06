FC Porto conquista Taça de Portugal de andebol e consegue 'dobradinha' inédita

O FC Porto conquistou este domingo a Taça de Portugal de andebol, ao derrotar o Águas Santas, 31-30, na final, disputada em Sines, conquistando uma inédita 'dobradinha'.





Já coroado campeão português, o FC Porto venceu a final, num encontro em que chegou ao intervalo a vencer por 18-11, mas precisou de esperar pelos últimos segundos para garantir o triunfo.Os dragões, que não venciam a Taça desde 2006/07, conquistaram o oitavo troféu, mantendo-se como terceira equipa com mais títulos, a sete do Sporting e a quatro do ABC Braga.