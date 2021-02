FC Porto continua com o pleno no campeonato

O líder FC Porto consumou este domingo a 17ª vitória em outras tantas jornadas no campeonato, ao cilindrar (33-22) o Maia ISMAI.





A turma comandada por Ricardo Moreira, antigo internacional dos dragões, não conseguiu resistir ao representante português na Liga dos Campeões, cedendo ainda na primeira parte, a partir dos 15 minutos, com o FC Porto a chegar na frente ao intervalo (16-9).Sem surpresas, os azuis e brancos controlaram a segunda parte, fechando o encontro com tranquilidade.Magnus Anderson, técnico do FC Porto, ficou satisfeito: "Melhorámos na segunda parte e estou contente com o triunfo.""Este era um jogo com objetivos distintos após duas vitórias frente ao Boavista e FC Gaia", considerou Ricardo Moreira, treinador do Maia ISMAI