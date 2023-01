O FC Porto oficializou esta terça-feira a contratação de Mamadou Diocou, lateral direito hispano-senegalês de 22 anos que atuava no Logroño."É um sentimento inexplicável, a oportunidade surgiu de um dia para o outro. Estou muito contente por poder vestir a camisola do FC Porto. Foi uma notícia inesperada. Estava de férias em Madrid, em casa, e o meu agente ligou-me a dar conta desta oportunidade e disse-lhe que era uma grande chance fazer parte do FC Porto, chegámos a um acordo e estou muito contente por estar aqui", afirmou ao site dos dragões."Sou um jogador polivalente, que pode jogar tanto a ponta como a lateral. Sou um jogador rápido, elétrico, e acho que posso ajudar a equipa nestas posições tanto no ataque como na defesa. Quero ajudar a equipa a concretizar os objetivos que traçou no início da época e também crescer como jogador e pessoa", acrescentou.