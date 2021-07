FC Porto contrata Pedro Cruz para as próximas duas temporadas

O lateral esquerdo português Pedro Cruz vai reforçar a equipa de andebol do FC Porto nas próximas duas épocas, até 2023, após ter representado o Águas Santas nos últimos 12 anos, anunciou esta quinta-feira o campeão nacional.

"Pedro Cruz assinou com o FC Porto um contrato válido por duas temporadas, até 2023. O nove vezes melhor marcador do campeonato, estatuto que manteve também na época transata, com 249 golos apontados, chega para acrescentar experiência e poder de fogo ao plantel campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em 2020/21", pode ler-se na página oficial dos dragões na Internet.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o lateral esquerdo, de 37 anos, não escondeu a "felicidade por ter chegado" à equipa campeã nacional e espera ajudar o FC Porto a atingir a 'final four' da Liga dos Campeões.

"Qualquer jogador sonha um dia jogar no FC Porto e eu não fujo à regra. Estou muito feliz por este momento ter chegado. Vai ser um desafio, é motivador. Temos feito uma excelente campanha na Liga dos Campeões, não há claramente uma equipa superior à nossa e isso ficou provado nos últimos anos. O meu sonho é estar numa 'final four' e acredito que o clube tem feito de tudo para que isso aconteça", revelou Pedro Cruz, que foi formado no São Mamede, mas também representou clubes como o Boavista e Sporting.